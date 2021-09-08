В горах Сочи открыли скоростной аттракцион

В горах Сочи запустили уникальный скоростной аттракцион на высоте 2,2 тысячи метров - супертроллей. Он позволяет туристам, закрепленным в специальной "люлюке" страховочной системой, пролететь над пропастью со скоростью более 100 километров в час. Корреспондент "РГ" одним из первых прокатился на аттракционе на уровне облаков, чтобы испытать, что он из себя представляет.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Ощущение, что ты просто падаешь в пропасть. И от этого неожиданно сам для себя кричишь на все Кавказские горы. Слышно, наверное, аж в Грузии. Но потом оказывается, что ты летишь над пропастью - на уровне птиц, на уровне облаков. И это не аллегория - они вот, совсем рядом. А внизу под тобой - бездна метров в 200, на дне которой низвергается водопад и течет речка. Вокруг - горы, скалы, заснеженный Фишт и в тоже время на горизонте видно море! Далеко-далеко внизу горный поселок Эсто-Садок, кажется таким маленьким, словно игрушечным, и может уместиться на ладони.

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Время останавливается под действием мощнейших эмоций и кажется, будто ты летишь на этом аттракционе - супертроллее - минут 10 или 20. Хотя на самом деле все занимает от силы минуты две. Ты чувствуешь себя птицей. И происходит это все на высоте в 2200 метров над уровнем моря на курорте "Красная Поляна".

Потом тебя возвращают в ту же точку, откуда ты падал, а точнее летел. И коснувшись ногами земли, а уже не вися над бездной, ты начинаешь так радоваться жизни, будто снова родился!

Вот что чувствует человек, прокатившийся на аттракционе, который разместился на курорте в парке Gorky Fly. К слову сказать, это самый высокогорный парк аттракционов в России. Он находится над горной долиной Цирк-2 и окружен живописнейшими панорамами Кавказских гор.