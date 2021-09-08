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Стюардесса показала акробатический трюк в мини-юбке

Мария Каткова
2 часа назад

Стюардесса авиакомпании American Airlines выполнила акробатический трюк в самолете и поразила пользователей Instagram. Кадр был опубликован в аккаунте Cabin crew online.

Стюардесса показала акробатический трюк в мини-юбке
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Девушка зацепилась руками за багажную полку, закинула ноги наверх и перевернулась. Пользователи социальной сети оценили ее физические возможности.

"Вау", "Для такого трюка нужен сильный пресс", "Вы очень красивая", "Теперь я начну летать на самолетах", — написали в комментариях.

@cabincrewonline

Стоит отметить, что бортпроводница выполняет этот трюк не в первый раз. В ее личном аккаунте можно найти несколько подобных фотографий. В описании одной из них она рассказала, что несколько недель тренировалась, чтобы выполнить этот трюк именно в салоне самолета.

Стюардессы любят демонстрировать свои длинные ноги. Некоторые делают это в кабине пилота и закидывают ноги на штурвал самолета.

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