Стюардесса показала акробатический трюк в мини-юбке

"Вау", "Для такого трюка нужен сильный пресс", "Вы очень красивая", "Теперь я начну летать на самолетах", — написали в комментариях.

Стоит отметить, что бортпроводница выполняет этот трюк не в первый раз. В ее личном аккаунте можно найти несколько подобных фотографий. В описании одной из них она рассказала, что несколько недель тренировалась, чтобы выполнить этот трюк именно в салоне самолета.