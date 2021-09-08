В Турции опровергли новость о досрочном закрытии сезона

Информация о досрочном закрытии туристического сезона в Турции не соответствует действительности, заявил посол страны в РФ Мехмет Самсар. Об этом сообщает РИА Новости.
"Недавние сообщения прессы о досрочном завершении туристического сезона в Турции и о закрытии отелей в туристических центрах не соответствуют действительности",
– сказал посол.
Самсар подчеркнул, что сезон продолжается, и отели по-прежнему принимают путешественников из России.
В ряде СМИ ранее появились сообщения, что внесение Турции рядом стран в красный список по заболеваемости коронавирусом может оказать влияние на туристическую активность и привести к досрочному завершению сезона.
Как ранее рассказал Самсар, усиление антиковидных мер в Турции не распространяется на туристов, в том числе из России. С 6 сентября в Турции для доступа невакцинированных и не перенесших COVID-19 граждан на концерты, в кинозалы и театры требуется обязательное предоставление отрицательного результата ПЦР-теста. Они также должны предоставить его для междугородних поездок на самолете, автобусе, поезде или другом виде общественного транспорта, за исключением личных автомобилей.