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Посол Турции в РФ опроверг сообщения о досрочном закрытии туристического сезона

Москва24иещё 1
3 часа назад

Информация о досрочном закрытии туристического сезона в Турции не соответствует действительности, заявил посол страны в РФ Мехмет Самсар. Об этом сообщает РИА Новости.

В Турции опровергли новость о досрочном закрытии сезона
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Недавние сообщения прессы о досрочном завершении туристического сезона в Турции и о закрытии отелей в туристических центрах не соответствуют действительности",

– сказал посол.

Самсар подчеркнул, что сезон продолжается, и отели по-прежнему принимают путешественников из России.

В ряде СМИ ранее появились сообщения, что внесение Турции рядом стран в красный список по заболеваемости коронавирусом может оказать влияние на туристическую активность и привести к досрочному завершению сезона.

Как ранее рассказал Самсар, усиление антиковидных мер в Турции не распространяется на туристов, в том числе из России. С 6 сентября в Турции для доступа невакцинированных и не перенесших COVID-19 граждан на концерты, в кинозалы и театры требуется обязательное предоставление отрицательного результата ПЦР-теста. Они также должны предоставить его для междугородних поездок на самолете, автобусе, поезде или другом виде общественного транспорта, за исключением личных автомобилей.

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