В Турции опровергли новость о досрочном закрытии сезона

В ряде СМИ ранее появились сообщения, что внесение Турции рядом стран в красный список по заболеваемости коронавирусом может оказать влияние на туристическую активность и привести к досрочному завершению сезона.

Как ранее рассказал Самсар, усиление антиковидных мер в Турции не распространяется на туристов, в том числе из России. С 6 сентября в Турции для доступа невакцинированных и не перенесших COVID-19 граждан на концерты, в кинозалы и театры требуется обязательное предоставление отрицательного результата ПЦР-теста. Они также должны предоставить его для междугородних поездок на самолете, автобусе, поезде или другом виде общественного транспорта, за исключением личных автомобилей.