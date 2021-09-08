Названы самые бюджетные страны для отдыха у моря осенью

Турцию, Египет и Кипр назвали наиболее доступными пляжными странами для отпуска в осеннем сезоне. Такая информация появилась на сайте «Аргументы и факты».

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По данным аналитиков, бюджетнее всего в это время года получится отдохнуть в Турции. Недельный тур на сентябрь на двоих можно приобрести за 52 тысячи рублей. В путевку входит перелет, проживание в четырехзвездочной гостинице и питание по системе «все включено». Стоимость тура с размещением в отеле категории пять звезд обойдется дороже — 59,2 тысячи рублей на двоих.

Далее следуют курорты Египта, где в сентябре можно отдохнуть за 60,3 тысячи рублей в трехзвездочной гостинице с питанием по системе полупансион (завтраки и ужины). За отель более высокой категории и питанием «все включено» придется заплатить минимум 68 тысяч рублей на двоих.