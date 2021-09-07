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Дом русского царя в Турции начнут сдавать туристам

Lenta.ru
42 минуты назад

В Турецком городе Сарыкамыше охотничий дом русского царя Николая II начнут сдавать туристам. Об этом сообщает издание Sözcü Gazetesi.

Дом Николая II в Турции начнут сдавать туристам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что министерство культуры и туризма республики объявило тендер на долгосрочную аренду (49 лет) особняка с целью его реставрации и дальнейшего преобразования в отель.

Историческое здание было построено в 1897 году на территории, принадлежащей Российской империи. Однако после революции 1917 года район был передан большевиками туркам и преобразован в провинцию Карс, где в настоящее время находится горнолыжный центр Чибилтепе.

Отмечается, что охотничий дом расположен на высоте около 2100 метров над уровнем моря в окружении соснового леса и гор. Согласно проекту, вместимость нового отеля будет составлять 100 человек.

Ранее сообщалось, что турецким курортам предрекли преждевременное закрытие в 2021 году из-за нехватки туристов и тяжелой эпидемиологической обстановки, связанной с COVID-19. Отмечается, что к таким последствиям привело решение властей Англии и Франции внести Турцию в красную зону коронавирусной опасности, что осложнит путешественникам из этих стран посещение республики.

Новости путешествий,Николай II,Минкультуры,
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