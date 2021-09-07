Самое популярное направление отпуска летом у россиян

Так, по данным аналитической службы АТОР, за 2021 год российские туристы совершили более 20 миллионов поездок на курорты Краснодарского края, Крыма, Кавказских Минеральных Вод и Калининградской области. Специалисты отметили, что турпоток за текущий год оказался больше, чем за 2020-й. Некоторые направления были даже более востребованы, чем в допандемийном 2019 году.