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Названо самое популярное направление летнего отпуска у россиян

Lenta.ru
1 час назад

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала самым популярным направлением летнего отпуска у отечественных туристов Россию. Об этом сообщается на сайте организации.

Самое популярное направление отпуска летом у россиян
Фото: Зотов Алексей / КоммерсантъЗотов Алексей / Коммерсантъ

Так, по данным аналитической службы АТОР, за 2021 год российские туристы совершили более 20 миллионов поездок на курорты Краснодарского края, Крыма, Кавказских Минеральных Вод и Калининградской области. Специалисты отметили, что турпоток за текущий год оказался больше, чем за 2020-й. Некоторые направления были даже более востребованы, чем в допандемийном 2019 году.

«Это не стало сюрпризом — внутри России вот уже много лет летом отдыхает во много раз больше туристов, чем за рубежом»,

— прокомментировала данные Ломидзе.

Сообщалось, что в эконом-сегменте стоимость отдыха в России в целом дешевле, чем на зарубежных курортах. Так, минимальная цена путевки на двоих с завтраком обойдется в 32-35 тысяч рублей на двоих, средняя — около 70 тысяч рублей.

«Если мы сравниваем средний сегмент — сетевые отели "три звезды" и выше с трехразовым питанием или "все включено", и тем более премиальный уровень, то пока такой отдых в целом обходится дешевле за рубежом, если брать массовые направления»,

— добавила исполнительный директор АТОР.

Новости путешествий,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,
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