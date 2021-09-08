Названы причины посещать курорты России круглый год

Гастрономия, бальнеология и фестивали доступны для россиян в Крыму и на Кубани круглогодично. Такие причины посещать южные курорты в межсезонье назвали эксперты отрасли на туристической выставке «Отдых — 2021», передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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В ходе дискуссии на тему развития всесезонного туризма в регионах специалисты отметили, что заинтересованность отдыхающих и инвесторов в курортах юга приводит к активному освоению новых территорий, строительству современных объектов размещения и модернизации существующей инфраструктуры.

По мнению экспертов, основами событийного туризма Крыма и Кубани в межсезонье можно считать конкурс «Новая волна» в Сочи, фестиваль «Ноябрьфест» в Крыму, а также различные винные и гастрономические праздники. Так, в 2021 году на территории гостиничного комплекса «Мрия» в Ялте открылся «Винный парк», в котором в мае проводился винный фестиваль.

Кроме того, предполагается развивать экологический и агротуризм, в рамках которого путешественники смогут посещать различные маслодельни, фермы по производству улиток и сыров, а также принимать участие в мастер-классах.