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Российский школьник покорил самую высокую гору страны

Lenta.ru
58 минут назад

14-летний школьник из Рязани Андрей Спирин вместе с отцом покорил самую высокую гору России Эльбрус. Об этом пишет газета «Комсомольская правда».

Российский школьник покорил Эльбрус
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам отца мальчика, забраться на вершину горы им удалось лишь с третьей попытки.

«В этот раз мы извлекли уроки из прошлых ошибок, темп взяли заведомо низкий. Шли умышленно медленно, стараясь экономить кислород, остановки делали редко, но основательно, на 20-30 минут. Так мы пытались акклиматизироваться к нарастающей высоте», — рассказал мужчина.

Сам школьник заявил, что на очереди к покорению у него с отцом — Казбек. «А так, мечта из реально реализуемых — семитысячный пик Ленина в Киргизии», — отметил Спирин.

Ранее альпинист Рустам Набиев решил покорить одну из высочайших гор мира на руках, используя только ледорубы. Лишившийся обеих ног в результате ЧП бывший военный уже одолел подъем на Эльбрус, но останавливаться на достигнутом не планирует. Его следующей целью станет восьмая по высоте гора мира Манаслу, которая находится в Гималаях.

Новости путешествий,Рустам Набиев,Андрей Спирин,Комсомольская правда,
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