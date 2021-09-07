Владелец кафе выгнал туристов и был обвинен в расизме

Владелец винтажной чайной был обвинен в расизме за то, что выгнал из своего заведения гостей. А сделал он это, потому что те попросили убрать из их сэндвичей курицу. Об этом сообщает Mirror.

Фото: @thefourteasstratford @thefourteasstratford

В центре события оказались супруги Джонатан и Шейна Эдвардс со своим двухлетним ребенком. Семья пришла на обед в знаменитое чайное кафе в Стратфорде-на-Эйвоне (Великобритания). При этом гости настоятельно просили исключить заменить сэндвич с курицей на что-то другое в комбо-обеде, либо просто исключить его, так как они не могут есть мясо птицы по религиозным соображениям. Но хозяин чайной отказался убрать некошерный ингредиент из блюда.

«Мы предложили им три варианта. Первый — предложить нам замену сэндвичу с курицей или просто не включать его в обед, но сотрудники кафе отказали нам. Мы даже предложили заплатить более высокую цену за другой выбор блюд, который был представлен на традиционном обеде»,

— рассказал Эдвардс.

Тем не менее, у владельца заведения абсолютно другое видение ситуации. Он утверждает, что гости сами превратили этот инцидент «в историю с дискриминацией и расизмом, который не имеет к нему никакого отношения».

«Прежде всего женщина сказала официантке, что если мы не изменим ряд позиций в меню, то она оставит плохой отзыв на Tripadvisor»,

— подчеркнул владелец кафе, добавив, что после того, как сотрудники отказались выполнять требования гостей, туристка «взорвалась и начала говорить о фашизме и гестапо».