Россияне боятся бронировать туры на Новый год

Как заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе , в этом году путешественники опасаются заранее планировать поездки из-за возможных антиковидных ограничений или риска самим заболеть коронавирусом.

«Все продажи идут в последний момент, не дальше, чем за три-четыре недели, чтобы обезопасить себя от возможных сюрпризов. Не всегда, к сожалению, это получается»,

Так, высокого спроса не наблюдается в том числе на популярные зимой горнолыжные курорты — туристы либо отказываются от путевок, либо покупают их в последний момент. В связи с этим туроператоры делают скидки на туры до 25-30 процентов.