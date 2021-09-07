Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Россияне массово испугались бронировать туры на Новый год

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Россияне массово испугались бронировать туры на новогодние праздники из-за возможного закрытия зарубежных и отечественных направлений. Об этом сообщает «Интерфакс».

Россияне боятся бронировать туры на Новый год
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, в этом году путешественники опасаются заранее планировать поездки из-за возможных антиковидных ограничений или риска самим заболеть коронавирусом.

«Все продажи идут в последний момент, не дальше, чем за три-четыре недели, чтобы обезопасить себя от возможных сюрпризов. Не всегда, к сожалению, это получается»,

— прокомментировала ситуацию эксперт.

Так, высокого спроса не наблюдается в том числе на популярные зимой горнолыжные курорты — туристы либо отказываются от путевок, либо покупают их в последний момент. В связи с этим туроператоры делают скидки на туры до 25-30 процентов.

По словам Ломидзе, среди российских горнолыжных курортов самыми востребованными традиционно будут Шерегеш и Красная Поляна.

Новости путешествий,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители