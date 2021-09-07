СберСтрахование выяснило, с какими болезнями чаще всего сталкиваются туристы в путешествиях

Самыми распространёнными причинами обращений туристов к врачам летом 2021 года стали вирусные и бактериальные инфекции, выяснила дочерняя компания Сбера СберСтрахование, проанализировав статистику заявлений клиентов, застрахованных по программе «Страхование путешественников» с мая по август.

Всего на этот вид обращений пришлось более 50%, однако диагноз СOVID-19 поставили менее чем в 5% случаев. Второй по частоте причиной похода к врачу стали травмы (15%), третьей — зубная боль (8%). При этом 31% туристов ограничились консультацией по телефону.

Почти две трети заявок (58%) поступили от клиентов, которые отправились в путешествие по России. 13% обращений пришлось на Турцию, более 5% — на Кипр. Также туристы из России обращались к врачам по программе «Страхование путешественников» на Украине (4%), Болгарии (4%), ОАЭ (2%), Греции (2%), Египте (2%), США (2%) и Черногории (2%).

Больше всего обращений было зарегистрировано в августе — 38%. Ещё 33% пришлось на июль, 18% и 11% — на июнь и май соответственно.

Согласно исследованию, проведённому летом 2021 года СберСтрахованием и Туту.ру, чаще всего наши соотечественники покупали авиабилеты по внутренним направлениям. Однако в последнее время в связи с ослаблением пандемийных ограничений россияне начинают приобретать пакетные туры за границу. Отправляясь в поездку, важно заранее позаботиться о страховке, ведь наш организм не всегда готов к приключениям. Причиной обращения к медикам может стать как интерес к специфичной местной кухне, так и банальное падение на скользком полу. Мы стараемся сделать всё, чтобы решение проблем в путешествии было для клиентов простым, понятным и не сказывалось на финансовом положении. Так, например, с начала года мы выплатили почти 20 млн рублей на покрытие медицинских расходов наших страхователей.