Куба изменяет правила приема российских туристов

С 8 сентября для иностранных туристов изменяются правила въезда на Кубу. Для посещения страны путешественники обязаны предоставить один ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не более 72 часов до посадки на рейс. Об этом сообщил туроператор ANEX Tour.

Фото: TourDom TourDom

Кроме того повторная проверка на коронавирус теперь производится путем экспресс-тестирования непосредственно не в аэропорту, а по месту пребывания, в отеле. Уточняется, если результат оказывается положительным, то у туристов проводится повторный забор биоматериала посредством ПЦР.

«Если этот тест также покажет наличие коронавируса, то применяется стандартный протокол действий: отдыхающий немедленно помещается в изоляцию для наблюдения и лечения при необходимости в специализированном медицинском центре. В более тяжелых случаях производится госпитализация»,

- говорится в сообщении.

Отметим, что данный протокол действий применяется в аэрокомплексах двух курортов, Варадеро и Кайо-Коко.