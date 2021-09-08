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Куба изменяет правила приема российских туристов

TourDomиещё 1
2 часа назад

С 8 сентября для иностранных туристов изменяются правила въезда на Кубу. Для посещения страны путешественники обязаны предоставить один ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не более 72 часов до посадки на рейс. Об этом сообщил туроператор ANEX Tour.

Куба изменяет правила приема российских туристов
Фото: TourDomTourDom

Кроме того повторная проверка на коронавирус теперь производится путем экспресс-тестирования непосредственно не в аэропорту, а по месту пребывания, в отеле. Уточняется, если результат оказывается положительным, то у туристов проводится повторный забор биоматериала посредством ПЦР.

«Если этот тест также покажет наличие коронавируса, то применяется стандартный протокол действий: отдыхающий немедленно помещается в изоляцию для наблюдения и лечения при необходимости в специализированном медицинском центре. В более тяжелых случаях производится госпитализация»,

- говорится в сообщении.

Отметим, что данный протокол действий применяется в аэрокомплексах двух курортов, Варадеро и Кайо-Коко.

Как ранее информировал советник по туризму посольства Кубы в РФ Хуан Карлоса Эскалона, новые правила должны были вступить в силу с 15 ноября. Однако решением властей республики срок был пересмотрен.

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