Стюардесса унизила и выгнала пассажирку

Стюардесса американской авиакомпании Alaska Airlines выгнала пассажирку из самолета. Причиной этому послужил слишком откровенный, по мнению бортпроводницы, наряд. На туристке был надет черный спортивный бюстгальтер, обнажающий плечи и живот. Об этом сообщает The Sun.

По словам обиженной пассажирки, стюардесса подошла к ней перед взлетом и попросила накинуть что-нибудь, назвав ее наряд неуместным. Путешественница прислушалась к просьбе бортпроводницы и надела розовый обтягивающий топ с леопардовым принтом и длинными рукавами. Но и этот внешний вид не устроил сотрудницу авиасудна, и тогда она вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов вывели туристку с борта и устроили ей допрос в здании аэропорта.

«Я никогда не чувствовала себя более униженной, пристыженной, смущенной, сердитой и грустной»,

— призналась девушка.