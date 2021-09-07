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Стюардесса унизила и выгнала пассажирку из самолета

Катерина Саломе
1 час назад

Стюардесса американской авиакомпании Alaska Airlines выгнала пассажирку из самолета. Причиной этому послужил слишком откровенный, по мнению бортпроводницы, наряд. На туристке был надет черный спортивный бюстгальтер, обнажающий плечи и живот. Об этом сообщает The Sun.

Стюардесса унизила и выгнала пассажирку
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам обиженной пассажирки, стюардесса подошла к ней перед взлетом и попросила накинуть что-нибудь, назвав ее наряд неуместным. Путешественница прислушалась к просьбе бортпроводницы и надела розовый обтягивающий топ с леопардовым принтом и длинными рукавами. Но и этот внешний вид не устроил сотрудницу авиасудна, и тогда она вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов вывели туристку с борта и устроили ей допрос в здании аэропорта.

«Я никогда не чувствовала себя более униженной, пристыженной, смущенной, сердитой и грустной»,

— призналась девушка.

Напомним, ранее пассажир заглянул под юбку стюардессе во время полета и получил штраф в размере 45 тысяч долларов (более трех миллионов рублей). Инцидент произошел еще в мае 2020 года на рейсе из Нью-Йорка.

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