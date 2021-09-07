Россиянка назвала лучшие места для туристов-дебютантов

Российская путешественница порассуждала о курортах внутри страны, куда, по ее мнению, стоит отправиться туристам, впервые в жизни едущим на море. Подборкой лучших мест для отдыха она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь туристка отметила, что все зависит от личных предпочтений отдыхающих. Например, можно выбрать галечные или песчаные пляжи, климат и ландшафт курортов, большое количество достопримечательностей или «полное единение с природой».

По мнению автора блога, лучшее место в Краснодарском крае — это Имеретинский курорт. Девушка напомнила, что именно так расположены знаменитые достопримечательности: Олимпийский парк с главными спортивными объектами и аттракционы Сочи Парка. Также среди плюсов этой локации она назвала относительно низкие цены на жилье, длинную набережную и большое количество кафе.

Еще один фаворит россиянки — Ялта. Путешественница оценила набережные для прогулки по крымскому курорту, оборудованные пляжи, достопримечательности города и его окрестностей.

«Минусов в Ялте для нас нет, но некоторым может не доставать привычных банков, "Яндекс.Такси" и прочего, к чему привыкли в обычной жизни. Однако здесь есть альтернатива абсолютно всему», — добавила туристка.

Третьим курортом, который выделила россиянка, стал Туапсинский район Краснодарского края. По словам девушки, этот регион подойдет туристам, которые любят отдыхать на природе. Она назвала местные достопримечательности «труднодоступными и в большей степени природными», однако добавила, что Туапсе — это «место для души».