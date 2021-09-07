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Туристка из России назвала главные минусы отдыха в Дубае

runews24.ru
2 часа назад

Путешественница из России провела отдых в Дубае и назвала главным минусом отпуска в «не сезон» сильную жару. Туристка поделилась впечатлениями на портале «Тонкости туризма».

Туристка из России назвала главные минусы отдыха в Дубае
Фото: runews24.rurunews24.ru

По ее словам, в ОАЭ в августе переносить жару можно только в помещениях с кондиционерами, а на пляже находится практически невозможно. Удивила туристку и вода в заливе, которая оказалась горячей. При этом путешественница отметила относительно невысокую влажность воздуха, которая может резко смениться на высокую.

Несмотря на все минусы россиянка осталась довольна проведённым в Дубае отпуском, ей удалось посмотреть местные достопримечательности и совершить покупки на традиционных для этого места августовских распродажах. При этом туристка отметила отсутствие «некомфортной толпы» в торговых центрах.

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