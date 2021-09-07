Туристка из России назвала главные минусы отдыха в Дубае

По ее словам, в ОАЭ в августе переносить жару можно только в помещениях с кондиционерами, а на пляже находится практически невозможно. Удивила туристку и вода в заливе, которая оказалась горячей. При этом путешественница отметила относительно невысокую влажность воздуха, которая может резко смениться на высокую.