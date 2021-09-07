Туристка из России назвала главные минусы отдыха в Дубае

Путешественница из России провела отдых в Дубае и назвала главным минусом отпуска в «не сезон» сильную жару. Туристка поделилась впечатлениями на портале «Тонкости туризма».
По ее словам, в ОАЭ в августе переносить жару можно только в помещениях с кондиционерами, а на пляже находится практически невозможно. Удивила туристку и вода в заливе, которая оказалась горячей. При этом путешественница отметила относительно невысокую влажность воздуха, которая может резко смениться на высокую.
Несмотря на все минусы россиянка осталась довольна проведённым в Дубае отпуском, ей удалось посмотреть местные достопримечательности и совершить покупки на традиционных для этого места августовских распродажах. При этом туристка отметила отсутствие «некомфортной толпы» в торговых центрах.