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В Крыму не будут требовать у туристов ПЦР-тесты при заселении в отели

TourDomиещё 2
2 часа назад

В Крыму пока не планируют требовать отрицательные ПЦР-тесты при заселения в отели
Фото: TourDomTourDom

Власти Крыма считают избыточным введение новых ограничений для туристов на полуострове. В частности, в регионе пока не будут требовать у отдыхающих ни результаты ПЦР-тестов, ни сертификаты о прохождении вакцинации при заселении в отели и санатории. Об этом рассказал журналистам министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

По его словам, объекты санаторно-курортного комплекса и так просят отпускников предоставлять справки об отсутствии контактов с инфицированными COVID-19. Кроме того, гостиницы также вправе устанавливать дополнительные ограничения на размещение постояльцев. Таким образом, власти не видят необходимости вводить дополнительные антиковидные меры, которые могли бы повлиять на желание туристов посещать полуостров.

«Внедрять дополнительные ограничения пока не планируется. В санаториях при заселении необходимо предъявлять справки об отсутствии контактов с инфекционными больными коронавирусом. Для отелей и гостевых домов дополнительные справки, сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты не нужны. Но каждое средство размещения имеет право вводить свои требования», – пояснил министр.

Отметим, что подобные меры были введены в Краснодарском крае с начала августа. Отельеры прогнозировали, что такие нововведения могут значительно сказаться на турпотоке на Кубань. Однако, по отчетам местных властей, количество отмен бронирований в отелях в прошлом месяце не превысило 20%, а в сентябре и вовсе составило лишь 7%.

Новости путешествий,Вадим Волченко,
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