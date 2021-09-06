Продавец сувениров избил туриста из-за национальности

Продавец сувениров в итальянском городе Пиза избил посетителя после того, как узнал о его происхождении. Об этом пишет Israel Hayom.

31 августа путешественник из Израиля Элад Форгаш зашел в один из магазинов в популярном среди туристов месте, чтобы приобрести несколько скульптур в качестве сувениров. Мужчина разговорился с продавцом, пока тот упаковывал его покупки, и в ходе диалога узнал, что сотрудник родом из Бангладеш.

При этом, когда Форгаш раскрыл свою национальность, продавец сувениров ответил, что ненавидит Израиль и евреев, так как считает их убийцами. Турист вернул сумку со скульптурами сотруднику магазина и отказался делать покупку.

«Когда я обернулся, он ударил меня скульптурами по голове. К счастью, рядом были другие туристы, которые засняли инцидент на видео. Продавец убежал, после приехала полиция и скорая помощь, которая отвезла меня в больницу», — вспоминает израильтянин.

Турист отметил, что после инцидента у него оказались сломана глазница и нос — по возвращении домой ему необходимо делать операцию. В настоящее время полиция Пизы занимается расследованием всех обстоятельств происшествия.