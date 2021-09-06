Укравших песок с пляжей туристов оштрафуют на сотни тысяч

Туристы, захотевшие вывезти песок и камни в сумках и бутылках с популярных пляжей Италии, были пойманы сотрудниками аэропорта. Об этом сообщает La Nuova Sardegna.

Отмечается, что речь идет о трех случаях за первую неделю сентября. Так, сотрудники аэропорта итальянского города Ольбия задержали гражданина Швейцарии с бутылкой песка и мешком камней, которые он собрал на пляже Порто Ротондо, и путешественника из Нидерландов с сумкой, набитой тремя килограммами гальки.

Третьего туриста из Румынии арестовали в том же аэропорту за попытку украсть камни с пляжа Капо Пекора в Буггерру. Всем задержанным грозит штраф от 0,5 до 3 тысяч евро (от 40 до 260 тысяч рублей).

В таможенном управлении отметили, что по сравнению с прошлым годом количество случаев нелегального вывоза песка, камней и гальки с пляжей Сардинии сократилось.