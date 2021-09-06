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Туристы рассказали, что их раздражает в поездках по России

Мира Маркина
1 час назад

Российские туристы рассказали, что их больше всего раздражает в путешествиях по стране. Опрос провел сервис "Туту.ру".

Туристы рассказали, что их раздражает в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В исследовании приняли участие 2133 человека. Большинство респондентов (40 процентов) раздражает плохое состояние дорог. Еще 18 процентов россиян недовольны грязными туалетами. 12 процентов путешественников отметили ограничения, введенные в регионах из-за распространения коронавирусной инфекции.

Также в рейтинг попали низкий уровень сервиса и мусор на дорогах. Это раздражает семь процентов опрошенных. Отсутствием инфраструктуры и обилием туристов недовольны шесть процентов россиян. Еще два процента респондентов пожаловались на еду и отношение к ним местных.

Ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев рассказал, из каких стран в Россию приезжает больше всего туристов.

Новости путешествий,Андрей Игнатьев,Российский союз туриндустрии,
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