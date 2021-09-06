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Опасные действия туристов в Сочи попали на видео и вызвали споры в сети

Lenta.ru
2 часа назад

В Сочи российские туристы уплыли в море на десятки метров от берега и вызвали споры в сети. Опасные действия отдыхающих попали на видео, его разместил Instagram-аккаунт @sochi__today.

На опубликованных кадрах видно, как несколько человек плавают в Черном море во время сильных волн без вспомогательных средств — они находятся вдалеке от волнорезов и буйков. Как отметил автор ролика, туристы отказались от помощи спасателей и решили добраться до суши своими силами.

Однако пользователи сети раскритиковали снимающего. По их словам, автор, вероятно, не умеет плавать. «Этот папарацци просто завидует», «Представьте, некоторые люди не хотят у берега мочу бултыхать», «В чем ужас? Я тоже так плаваю», — писали они.

Другие юзеры оставляли ироничные комментарии под видео. «В Турцию плывут. Билеты дорогие», «Люди в отпуск поехали, мозги дома оставили», «Спасибо, автор, держите нас в курсе», «А потом они всплывают где-то в Абхазии», — шутили подписчики.

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