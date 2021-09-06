Израиль готов принимать организованные тургруппы

Вакцинированные россияне смогут посетить Израиль в составе организованных туристических групп с 19 сентября. Об этом сообщает Минтуризма страны.

"Необходимо, чтобы туристы были вакцинированы тремя дозами вакцины (так делают в Израиле) или чтобы с даты получения второй дозы не прошло шести месяцев",

— сказано в сообщении.

В документе говорится о том, что въезд тургрупп разрешен путешественникам из "зеленых", "желтых" и "оранжевых" стран. Речь идет о цветовой шкале уровня распространения коронавируса. Отметим, что с недавних пор Россия входит в "оранжевый" список санитарно-эпидемиологической безопасности.

Примечательно, что в одну тургруппу может входить от пяти до 30 человек. Туристам также придется предъявить сертификат вакцинации и справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда. А по прибытии требуется пройти обязательное экспресс-тестирование на антиген.