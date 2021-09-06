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Видео: пассажирка прошлась по аэропорту в бикини

Lenta.ru
3 часа назад

Пассажирка прошлась в купальнике по аэропорту и вызвала недоумение среди пользователей сети. Соответствующую видеозапись опубликовал Instagram-аккаунт @humansofspiritairlines, авторы которого высмеивают странные выходки путешественников.

На опубликованных кадрах видно, как неизвестная туристка в раздельном зеленом купальнике с небольшой сумкой и рюкзаком идет по аэровокзалу. При этом девушка использует средства индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции. «По крайней мере, на ней маска», — подписан ролик, набравший более 169 тысяч просмотров.

Поведение анонимной путешественницы вызвало споры среди пользователей сети.

«У нее хорошая самооценка», — написала одна девушка. «Зачем прятать такую фигуру?», «Не вижу в этом поступке ничего плохого, она просто развлекается», — согласились с ней другие комментаторы.

Однако нашлись и те, кто не оценил внешний вид туристки. «Не хотелось бы лететь рядом с полуголой девушкой», «После таких путешественников надо проводить санитарную обработку кресел», «Видимо, ей больше нечем привлечь к себе внимание», — писали юзеры.

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