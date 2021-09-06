«Гости не сказали “вау”»: в Подмосковье отели снизили цены

TourDom.ru узнал 3 сентября у представителей подмосковных гостиниц, как изменились цены и спрос после отмены требования о предоставлении ПЦР-тестов и сертификатов вакцинации при заселении гостей.

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Так, по словам отельеров, они не увидели роста числа бронирований, хотя с момента выхода постановления прошло больше недели. Сейчас спрос, наоборот, просел.

«Даже когда были ограничения в высокий сезон лета, загрузка была хорошей. Гости нормально реагировали на то, что при заселении необходим тест или QR-код, свидетельствующий о вакцинации. Сейчас продажи упали. Гости не сказали «вау» и не помчали в гостиницы, после того как отменили ПЦР-тесты. Если гость хочет отдохнуть, он приедет с результатом анализа. Это не сильно его ограничивает», – прокомментировал TourDom.ru коммерческий директор загородного комплекса «Тропикана Парк» Дмитрий Пастухов.

Кроме того, подмосковные отели загружаются преимущественно в выходные дни – на 2–3 дня. А ограничения распространялись на заезды от 4 суток и выше. В межсезонье стало меньше длительных бронирований, поэтому отмена требований никак не повлияла на спрос. По словам Дмитрия Пастухова, в эти выходные отель загружен на 50%.

Ограничения, действующие в Подмосковье, не оказали существенного влияния и на загрузку гостиницы «Русские Сезоны Пересвет». В течение недели после выхода постановления курорт организовал возможность сдачи экспресс-ПЦР-тестов на месте и включил их в стоимость проживания от 5 дней.

«В сентябре наблюдается классический спад спроса в сравнении с летом в сегменте индивидуального бронирования на будни в связи с завершением школьных каникул. Но этот спад компенсируется усилившимся интересом со стороны корпоративных заказов (MICE-туризм) в первые три недели», – рассказывает коммерческий директор УК «Русские Сезоны» Инна Рындина.