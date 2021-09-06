Инженер раскрыл причины турбулентности в самолете

Турецкий авиационный инженер с 11-летним стажем рассказал, что турбулентность может возникать по нескольким причинам, в том числе из-за разной плотности воздуха. Свои наблюдения он раскрыл в интервью онлайн-сервису «Туту.ру», его слова появились в распоряжении «Ленты.ру».

Так, по словам специалиста, одной из реальных причин болтанки в самолете может стать попадание воздушного судна в разные по плотности, температуре и скорости потоки воздуха.

«Часто она [турбулентность] бывает при прохождении облаков, при посадке или на низких высотах», — объяснил эксперт.

Кроме того, инженер уточнил, что трясти лайнер может из-за самолета, пролетевшего перед ним и изменившего состояние атмосферы.

«Для самолета это неопасно. Все, что происходит, — это тряска и небольшая потеря высоты. Даже при сильной турбулентности самолет в безопасности — он спроектирован с учетом всех внештатных ситуаций», — заверил он.

При этом авиационный эксперт посоветовал выбирать места в передней части самолета, поскольку в хвостовой трясет сильнее, а также садиться возле аварийных выходов, так как при экстренной посадке «на счету каждая секунда».

В заключение он добавил, что в каких-то частях планеты турбулентность из-за разных потоков воздуха возникает чаще, например в США.