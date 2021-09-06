Названы страны-лидеры по числу посетивших Россию туристов

По словам Игнатьева, чаще всего туристы приезжают в Россию из стран Персидского залива, Германии и Франции. При этом поток иностранных гостей стал в 30 раз меньше, чем в 2019 году. Президент РСТ подчеркнул, что восстановить въездной туризм до уровня допандемийных показателей возможно к 2023 году.