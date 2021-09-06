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Власти Кубы назвали дату снятия ограничений на въезд

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад

Власти Кубы планируют снять большинство ограничений на въезд в страну, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пишет газета Granma, передает ТАСС.

Власти Кубы назвали дату снятия ограничений на въезд
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Также путешественникам не нужно будет сдавать по прибытии ПЦР-тест. Вместо этого руководство страны намерено признавать сертификаты о вакцинации, пройденной в других странах. Начало ослабления санитарных протоколов запланировано на 15 ноября 2021 года.

В начале июля на Кубе произошла массовая изоляция российских туристов из-за положительных анализов на коронавирус. Позднее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что со 106 россиян был снят режим самоизоляции из-за отрицательных тестов.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,ИТАР-ТАСС,
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