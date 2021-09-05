Организованные группы туристов смогут посещать Израиль с 19 сентября

Организованные группы иностранных туристов снова смогут посещать Израиль, начиная с 19 сентября. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел. "Министерство туризма Израиля возобновит с 19 сентября пилотную программу посещения страны организованными туристическими группами из-за рубежа из 5-30 человек без ограничений на количество таких групп", - указано в сообщении. Туристы должны будут иметь при себе сертификаты, подтверждающие получение второй дозы вакцины в течение последних шести месяцев. Помимо этого, желающие въехать в Израиль туристы должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия. Также будет необходимо пройти серологический анализ по прибытии в аэропорт имени Бен-Гуриона. Ранее правительственная комиссия по борьбе с COVID-19 утвердила новые ограничения в Израиле из-за ситуации с коронавирусом.