Где туристов вероятнее всего могут обворовать

Среди проблем, которые могут возникнуть в поездке, одни из наиболее неприятных — украденные вещи, деньги и документы. Туристам стоит внимательно следить за своими сумками и знать, где вероятнее всего им встретятся местные карманники и воры.

Итак, в самых востребованных туристических направлениях, нужно быть особенно аккуратными. Гиды в Италии, Испании и Греции каждый раз убедительно предупреждают внимательно следить за сумками при прогулках по городу.

Как выяснил "Рамблер", испанская полиция ранее назвала самые популярные методы воровства у туристов. По мнению полисменов, активнее всего воры «работают» в ресторанах. Здесь действует обычная схема — мошенник подходит к жертве, заслоняет телом лежащий на столе мобильный и задает какой-то вопрос (чаще всего просит взять листовку или помочь разобраться с картой). Пока турист отвлечен, воришка забирает телефон.

Также опаснее всего, вешать сумку на спинку стула. В шумном ресторане опытному вору не составит труда «вытащить» из вашей сумки все, что ему необходимо.

Кроме того, среди мошенников популярны методы «театрального воровства». Перед туристом на оживленной улице или площади разыгрывается целое представление. Вор делает вид, что споткнулся практически у ног своей жертвы или нечаянно вылил сок, или уронил мороженное. Вариантов масса, но итог один — растерянный турист теряет бдительность, а его карманы незаметно пустеют, пока «друзья» вора вытирают туристу испачканную одежду или «помогают» исправить возникшую ситуацию.