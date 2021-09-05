Как вырастить виноград и хурму в Подмосковье

Можно ли вырастить виноград, финики, хурму и бананы недалеко от российской столицы? Скорее всего, для большинства россиян эти плоды ассоциируются с южными краями.

Однако селекционеру Владимиру Смородскому из подмосковных Луховиц это все же удается. Сложно в это поверить, но фермер выращивает на своем участке и виноград, и бананы, и другие теплолюбивые культуры. Оказывается, фермер привез свои знания из многочисленных туристических поездок.