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Как вырастить виноград и хурму в Подмосковье

Диана Товсепова
50 минут назад

Можно ли вырастить виноград, финики, хурму и бананы недалеко от российской столицы? Скорее всего, для большинства россиян эти плоды ассоциируются с южными краями.

Однако селекционеру Владимиру Смородскому из подмосковных Луховиц это все же удается. Сложно в это поверить, но фермер выращивает на своем участке и виноград, и бананы, и другие теплолюбивые культуры. Оказывается, фермер привез свои знания из многочисленных туристических поездок.

Смотрите видео, чтобы узнать секреты такой селекции.

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