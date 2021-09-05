В соцсетях появились кадры, которые удивили всех. Так, в Исландии есть особенная гора вулканического происхождения в центре полуострова Рейкьянес, в 30 км к юго-западу от Рейкьявика.

Он живописно извергался еще в марте, а сейчас фотографы и туристы делают такие кадры на его фоне, что кажется будто это картинка или сюжет из фильма.