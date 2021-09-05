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"Догоняет лава": вулкан в Исландии делает киношные кадры

Диана Товсепова
1 час назад

В соцсетях появились кадры, которые удивили всех. Так, в Исландии есть особенная гора вулканического происхождения в центре полуострова Рейкьянес, в 30 км к юго-западу от Рейкьявика.

Это вулкан Фаградальсфьядль.

Он живописно извергался еще в марте, а сейчас фотографы и туристы делают такие кадры на его фоне, что кажется будто это картинка или сюжет из фильма.

"Муравьишки ползают перед мощью природы!";

"Если что, то там даже нечего будет положить в ожоговое отделение.";

"Пронесло дурака. Пронесло. И жизнь сохранил, и кадр красивый поймал.";

"Фотографы крэйзи.. чего ещё сказать. Насколько ему нужен этот кадр, чтобы вот так рисковать", — комментируют пользователи.

Смотрите видео, чтобы оценить лучшие кадры на природе от местных отважных фотографов.

Ранее "Рамблер" сообщал о тайне извержения вулкана на Курильских островах.

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