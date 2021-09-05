В соцсетях появились кадры, которые удивили всех. Так, в Исландии есть особенная гора вулканического происхождения в центре полуострова Рейкьянес, в 30 км к юго-западу от Рейкьявика.
Это вулкан Фаградальсфьядль.
Он живописно извергался еще в марте, а сейчас фотографы и туристы делают такие кадры на его фоне, что кажется будто это картинка или сюжет из фильма.
"Муравьишки ползают перед мощью природы!";
"Если что, то там даже нечего будет положить в ожоговое отделение.";
"Пронесло дурака. Пронесло. И жизнь сохранил, и кадр красивый поймал.";
"Фотографы крэйзи.. чего ещё сказать. Насколько ему нужен этот кадр, чтобы вот так рисковать", — комментируют пользователи.
Смотрите видео, чтобы оценить лучшие кадры на природе от местных отважных фотографов.
Ранее "Рамблер" сообщал о тайне извержения вулкана на Курильских островах.