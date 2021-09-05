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Россияне в соцсетях поделились любимыми местами для путешествий

Диана Товсепова
48 минут назад

В одном из популярных сообществ в соцсетях россияне поделились своими любимыми местами для путешествий. "Рамблер" разбирался в популярных ответах.

Россияне поделились любимыми местами для путешествий
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Многие вспомнили любимые места, в которые сейчас слишком сложно попасть:

"Обожаю Португалию! Это океан и другой мир...";

"Банально, но Италия! После нее - все не то";

"Как же хочется в Европу. Самый свободный город, как по мне, это Амстердам. Вообще вся Голландия прекрасна. Она какая-то особенная.".

Кто-то вспомнил далекие курорты вроде Таиланда и Бали. Очень многие, как оказалось, обожают Турцию, Грецию и Египет. Тем более, что сейчас туда все же можно попасть:

"Турция в моей душе. Особенно, Каппадокия и Стамбул. Пляжный отдых не интересует, а вот история, аутентичность и природа - это мое. Стамбул очень крутой и интересный, разнообразный город, а Каппадокия и вовсе как сказка";

"Обожаю греков. Они просто каждый раз делают наш отдых. Во-первых, очень красивая страна. Во-вторых гостеприимные люди. А еще вкусная еда, не очень дорогие цены.".

Некоторые назвали направления внутри России:

"Люблю наш Кавказ. Очень круто на Сулакском каньоне в Дагестане или на горнолыжке в Домбае. Красная поляна тоже меня покорила зимой...";

"Байкал, ребята! Самое крутое место в стране...";

"Ну если вы не видели северное сияние в Мурманске, то вы не видели жизнь";

"Рассказала всем своим друзьям про Калининград. Сумасшедшее европейское место. Куршская коса вообще покорила нас".

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