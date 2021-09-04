Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Дебоширка, снятая с рейса под аплодисменты, объяснилась

Мария Каткова
1 час назад

Россиянка, которую сняли с рейса в Турцию под аплодисменты, объяснила свою версию произошедшего. Ее слова передает РЕН ТВ.

Дебоширка, снятая с рейса под аплодисменты, объяснилась
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Журналисты раскрыли личность женщины, устроившей дебош. Ей оказалась Валентина Травникова. Она обвинила в происшествии стюардессу авиакомпании Nordwind Airlines. Женщина отметила, что бортпроводница пыталась ее "морально унизить".

Травниковая добавила, что надела маску сразу после первого замечания, но стюардесса не успокоилась и пожаловалась на пассажирку командиру экипажа.

"Так я надела. С этого момента я сидела в маске. Самолет, как обычно, готовился к отлету, а потом по громкой связи: сейчас наш самолет задерживается, потому что вызвали охрану, потому что у нас неадекватный пассажир на борту", — пояснила Травникова.

Она добавила, что планирует собрать свидетелей произошедшего и подать в суд на стюардессу и авиакомпанию.

Ранее "Рамблер" сообщал, что пассажирку самолета Москва-Анталья вывели из самолета под аплодисменты. Происходящее засняли на видео.

Новости путешествий,РЕН ТВ,
2
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители