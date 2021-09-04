Дебоширка, снятая с рейса под аплодисменты, объяснилась

"Так я надела. С этого момента я сидела в маске. Самолет, как обычно, готовился к отлету, а потом по громкой связи: сейчас наш самолет задерживается, потому что вызвали охрану, потому что у нас неадекватный пассажир на борту", — пояснила Травникова.