Дебоширка, снятая с рейса под аплодисменты, объяснилась

Россиянка, которую сняли с рейса в Турцию под аплодисменты, объяснила свою версию произошедшего. Ее слова передает РЕН ТВ.
Журналисты раскрыли личность женщины, устроившей дебош. Ей оказалась Валентина Травникова. Она обвинила в происшествии стюардессу авиакомпании Nordwind Airlines. Женщина отметила, что бортпроводница пыталась ее "морально унизить".
Травниковая добавила, что надела маску сразу после первого замечания, но стюардесса не успокоилась и пожаловалась на пассажирку командиру экипажа.
"Так я надела. С этого момента я сидела в маске. Самолет, как обычно, готовился к отлету, а потом по громкой связи: сейчас наш самолет задерживается, потому что вызвали охрану, потому что у нас неадекватный пассажир на борту", — пояснила Травникова.
Она добавила, что планирует собрать свидетелей произошедшего и подать в суд на стюардессу и авиакомпанию.
Ранее "Рамблер" сообщал, что пассажирку самолета Москва-Анталья вывели из самолета под аплодисменты. Происходящее засняли на видео.