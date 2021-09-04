Снятая с рейса в Анталью дебоширка объяснилась

Россиянка Валентина Травникова, которую полиция сняла с самолета из Москвы в Анталью за дебош, рассказала свою версию случившегося, передает РЕН ТВ.

Женщина обвинила во всем бортпроводницу авиакомпании Nordwind Airlines. Стюардесса пыталась «морально унизить» ее, раскрыла она причину конфликта. Травникова добавила, что надела маску сразу после того, как ей сделали замечание. Однако бортпроводница, по словам пассажирки, не успокоилась. Она пожаловалась командиру экипажа, из-за чего рейс был прерван. Травникова добавила, что ждала вылета в маске вместе с другими. В этот момент пилот объявил, что рейс задерживается из-за неадекватного пассажира на борту.

Нарушительницу вывели из самолета под аплодисменты около 400 пассажиров, ожидавших вылета. Женщина хочет найти свидетелей инцидента, чтобы приобщить их показания. Она хочет подать в суд на бортпроводника и компанию.