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Снятая с рейса в Анталью дебоширка объяснилась

Lenta.ru
1 час назад

Россиянка Валентина Травникова, которую полиция сняла с самолета из Москвы в Анталью за дебош, рассказала свою версию случившегося, передает РЕН ТВ.

Снятая с рейса в Анталью дебоширка объяснилась
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина обвинила во всем бортпроводницу авиакомпании Nordwind Airlines. Стюардесса пыталась «морально унизить» ее, раскрыла она причину конфликта. Травникова добавила, что надела маску сразу после того, как ей сделали замечание. Однако бортпроводница, по словам пассажирки, не успокоилась. Она пожаловалась командиру экипажа, из-за чего рейс был прерван. Травникова добавила, что ждала вылета в маске вместе с другими. В этот момент пилот объявил, что рейс задерживается из-за неадекватного пассажира на борту.

Нарушительницу вывели из самолета под аплодисменты около 400 пассажиров, ожидавших вылета. Женщина хочет найти свидетелей инцидента, чтобы приобщить их показания. Она хочет подать в суд на бортпроводника и компанию.

В субботу, 4 сентября, из самолета, вылетающего в Турцию, сняли дебоширку. В ролике, появившемся в социальных сетях, видно, как дебоширка на повышенных тонах общалась с полицейскими. На нарушительницу завели административный протокол о мелком хулиганстве.

Новости путешествий,РЕН ТВ,
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