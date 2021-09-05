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Свыше 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского региона

РИАМОиещё 3
4 часа назад

В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево, а также в подмосковном Жуковском задержали и отменили 36 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания». Во Внукове задержали 2 рейса, 1 отменен. В Домодедове 17 рейсов задержаны, 7 отменены. В Шереметьеве задержаны 4 рейса, 1 отменен. Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани отменили 4 рейса. Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

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