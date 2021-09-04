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Видео: россиянку сняли с рейса под аплодисменты

Мария Каткова
1 час назад

Россиянку сняли с рейса в Анталью после того, как она отказалась надевать маску и вступила в драку с бортпроводниками. Видео было опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».

На видео попал момент, когда сотрудники полиции поднимали женщину с ее места в самолете. Видно, что маска у нее надета на подбородок. Когда ее вывели из самолета, другие пассажиры аплодировали и кричали "ура".

Сообщается, что россиянку долго уговаривали надеть маску, а потом ждали полицию, которая выведет ее из самолета. На борту находилось 400 человек.

Пассажирка другого рейса решила закурить в самолете после посадки. Ее осудили пассажиры, а потом арестовали полицейские.

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