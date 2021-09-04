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Пассажирка отказывалась надеть маску на рейсе Москва-Анталья и ее сняли с самолета

Газета.Ruиещё 5
8 часов назад

В Москве женщина устроила дебош на рейсе, который должен был вылететь в турецкую Анталью. Причиной конфликта якобы послужила просьба надеть маску, сообщает Telegram-канал "Новости Москвы". В результате из-за поведения пассажирки отправка на курорт была задержана. Вылета ждали из российской столицы порядка 400 человек. На место прибыли полицейские, при этом их пассажиры встретили аплодисментами. Некоторые из присутствующих на борту начали предлагать свою помощь, когда женщина категорически отказывалась уходить из салона лайнера. Нарушительница порядка стала распускать руки и попыталась ударить сотрудницу полиции. Неизвестная, продолжавшая ругаться с работниками авиакомпании и полиции, была снята с рейса. Ее доставили в отдел, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ранее на снятую с рейса скандальную пассажирку бизнес-класса составили протокол.

Пассажирка отказывалась надеть маску на рейсе Москва-Анталья и ее сняли с самолета
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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