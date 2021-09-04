В Асбесте умерла девушка, которая сорвалась с заброшенного колеса обозрения

Девушка, которая сорвалась с заброшенного колеса обозрения в парке аттракционов в городе Асбесте Свердловской области, умерла в реанимации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Свердловской области в субботу.

"Да, [умерла в городской больнице Асбеста]", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

ЧП произошло утром 4 сентября. Девушка 1998 года рождения пришла в парк к мужчине 1979 года рождения, который ночевал в автопарковочной сторожке. Они вместе забрались на колесо обозрения, перед падением мужчина пытался удержать девушку. Она получила при этом сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и, возможно, перелом.