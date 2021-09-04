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На курортах России начался бархатный сезон

Мария Кимакович
2 часа назад

О начале бархатного сезона на черноморских курортах страны сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова приводит ТАСС.

На курортах России начался бархатный сезон
Фото: DepositphotosDepositphotos

Синоптик заявил, что, начиная с сегодняшнего дня, насладиться бархатным сезоном могут жители и гости Сочи и Туапсе. Температура воздуха в этих городах сейчас ниже нормы, около 25 градусов. Температура морской воды, по словам эксперта, тоже достигает отметки 25-26 градусов. Это означает, что бархатный сезон начался.

Бархатным сезоном называется та ситуация, когда температура воды и воздуха примерно одинаковы,

— пояснил Вильфанд.

Также от отметил, что это сочетание (одинаковые температуры воздуха и морской воды) должно быть комфортным.

В районе Белого моря, например, температура воды и воздуха примерно одинаковая, 10-12 градусов. Однако бархатным сезоном это не назовешь,

— сказал эксперт.

Также синоптик отметил, что в этом году бархатный сезон будет короче, чем в прошлом. Его окончание эксперты прогнозируют в начале октября. Такая ситуация сложилась из-за мощных циклонов в первой половине лета, по вине которых вода не слишком хорошо прогревалась солнечными лучами.

А в то время как на побережье начался бархатный сезон, в горах Сочи выпал первый снег.

Новости путешествий,ИТАР-ТАСС,
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