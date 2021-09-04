Российские миллиардеры решили купить два аэропорта

Подконтрольная Виктору Вексельбергу и Роману Троценко компания «АБС Оренбург» купит два аэропорта и авиаперевозчика в Оренбургской области за 3,2 млрд рублей. «АБС Оренбург» выиграла тендер на покупку 100% акционерного общества (АО) «Аэропорт Оренбург», которое владеет одноимённым аэропортом, аэропортом в Орске и авиакомпанией «Оренбуржье». Начальная стоимость лота составила 1,681 млрд рублей, но компания миллиардеров предложила заплатить почти вдвое больше — 3,19 млрд рублей. О том, что компания Вексельберга и Троценко выиграла тендер, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу организатора торгов Российского аукционного дома (РАД). «АБС Оренбург» — совместное предприятие холдингов «Аэропорты регионов» Вексельберга и «Новапорт» Троценко. «Мы выиграли аукцион на право развития аэропортов Оренбурга и Орска», — подтвердил РБК представитель «Аэропортов регионов». Стороны должны заключить договор купли-продажи акций в течение пяти рабочих дней, отметило издание. На покупку претендовала структура компании «Красинвест», которую связывают с совладельцем «Русала» Олегом Дерипаской. Она занимается развитием аэропортов на Дальнем Востоке. С совместным предприятием «Новапорта» и «Аэропортов регионов» сложно конкурировать, пояснил РБК представитель компании. «У объединённых в одно СП двух крупнейших операторов рынка практически безграничные финансовые возможности, и отдельным игрокам рынка им нечего противопоставить», — сказал собеседник издания. За четыре года «АБС Оренбург» должна выполнить несколько обязательств — реконструировать аэропорт Оренбург с суммой инвестиций не менее 3,6 млрд рублей, разработать для него единый архитектурный облик, а также модернизировать аэропорт Орска. Кроме того, подконтрольной Вексельбергу и Троценко компании придётся: выполнить обязательства АО «Аэропорт Оренбург» по мировому соглашению с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) примерно на 200 млн рублей; погасить задолженность перед ГТЛК более чем на 350 млн рублей; выкупить воздушные суда на 719 млн рублей. В начале 2021 года совместные компании Вексельберга и Троценко — «АБС Благовещенск» и «АБС Магадан» — получили право работать в аэропортах Амурской и Магаданской областей. О создании совместных предприятий под названием АБС («Аэропорты большой страны») бизнесмены договорились в 2020 году. Компании должны заниматься развитием небольших аэропортов. Пассажиропоток аэропорта Оренбурга в первом полугодии 2021 года составил 398 000 человек. При этом пассажиропоток орского аэропорта Росавиация не раскрыла. Ранее аэропорт Шереметьево решил купить контрольный пакет (75%) самого крупного туристического оператора в России «Библио-Глобус». Сумма сделки не называлась. Фото: Wikipedia / Maarten Visser from Capelle aan den IJssel .jpg#/media/File:RA-85768_Tu154_Orenburg_Airlines_1600_(8223500396).jpg), CC BY-SA 2.0