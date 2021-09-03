Приехала в Анапу на отдых и потеряла миллионы

Туристка из Новосибирска приехала на отдых в Анапу и попала в неприятную ситуацию. Местные СМИ сообщили, что женщина припарковала свой автомобиль у одного из пляжей города, а когда вернулась, поняла, что из салона исчезли 3,7 млн рублей.
Женщина обратилась в полицию. Записи с видеокамер помогли установить, что деньги украл злоумышленник с помощью код-граббера. Позже полицейские задержали 42-летнего мужчину в Армавире.
"Полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника. Автомобиль марки "Шкода Рапид" под управлением 42-летнего приезжего из соседней республики сотрудники полиции остановили на одной из улиц города Армавира. При осмотре салона транспортного средства правоохранители обнаружили и изъяли 350 купюр номиналом 2000 рублей на общую сумму 700 000 рублей, а также пластиковый блок, предположительно предназначенный для блокировки автосигнализации. Полицейские задержали мужчину", — сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу Анапе.
Причем в его машине нашли только 700 000 рублей и сам код-граббер, а где остальные деньги, пока неясно.
В соцсетях делятся своими историями о кражах и грабежах на российских курортах:
"Сколько отдыхала в Сочи, какой-то особой агрессии не видела. Но однажды вытащили кошелек из сумки в автобусе";
"Карманники работают в летний сезон. С пляжей не помню, чтоб много случаев было. Все-таки там всегда много народу смотрит. Да и сейчас у людей все деньги на картах в основном...", — комментируют в соцсетях.