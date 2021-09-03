В Дагестане потратят миллионы рублей на слежку за туристами

Власти Дагестана потратят 10 миллионов рублей на создание программного обеспечения, которое будет отслеживать перемещение туристов по мобильной связи. Об этом сообщает «Кавказский узел».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Подробности о тендере размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. Согласно техзаданию, программа будет собирать данные о местонахождении путешественников с помощью IMEI-кодов устройств, в которых работают сим-карты.

Туристы должны предоставить данные о датах поездки, стране и регионе проживания, цели и типе визита, возрасте и уровне дохода. Кроме того, в отчетах будут указываться траты туристов.