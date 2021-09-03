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Россиянам назвали цену льготных билетов на Дальний Восток

Lenta.ru
3 часа назад

Генеральный директор АО «Авиакомпания «Аврора» Константин Сухоребрик назвал приблизительную цену льготных билетов на Дальний Восток. Об этом он заявил в рамках Восточного экономического форума, трансляцию мероприятия вел телеканал РБК.

Россиянам назвали цену льготных билетов на Дальний Восток
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сухоребрик отметил, что стоимость тарифов на рейсы авиакомпании «Аврора» будет варьироваться в пределах от двух до 10,5 тысячи рублей. По его словам, цена авиабилетов «абсолютно приемлема» для россиян, проживающих на Дальнем Востоке.

Также по мнению специалиста, субсидии, который выделяет регион для льготных перевозок пассажиров, покрывают расходы авиакомпании на осуществление перевозок по данным маршрутам.

Ранее в сентябре в России дополнили программу субсидирования региональных авиаперевозок 25 дальневосточными направлениями. По словам министра транспорта Виталия Савельева, всего будет запущено 60 льготных рейсов. Так, в проект вошли маршруты, по которым ранее не выполнялись перевозки пассажиров. Например, АйхалИркутск, Газимурский завод — Иркутск, Краснокаменск — Иркутск, Кырен — Иркутск, МагаданПевек, Менза — Иркутск и ЯкутскБодайбо.

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