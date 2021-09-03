Россиянам назвали цену льготных билетов на Дальний Восток

Генеральный директор АО «Авиакомпания «Аврора» Константин Сухоребрик назвал приблизительную цену льготных билетов на Дальний Восток. Об этом он заявил в рамках Восточного экономического форума, трансляцию мероприятия вел телеканал РБК.

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Сухоребрик отметил, что стоимость тарифов на рейсы авиакомпании «Аврора» будет варьироваться в пределах от двух до 10,5 тысячи рублей. По его словам, цена авиабилетов «абсолютно приемлема» для россиян, проживающих на Дальнем Востоке.

Также по мнению специалиста, субсидии, который выделяет регион для льготных перевозок пассажиров, покрывают расходы авиакомпании на осуществление перевозок по данным маршрутам.