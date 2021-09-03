Американка из Лос-Анджелеса опубликовала видеоролик в своем аккаунте в TikTok. Ее поразило поведение австралийцев в гипермаркете. Девушка заметила, что посетители расхаживают босиком в магазине Сиднея. Американка заявила, что такое поведение нормально для жителей Гавайев, но никак не мегаполиса.

«Я не презираю этих людей, у меня просто культурный шок. Обувь у австралийцев — вещь опциональная. Ступни у некоторых людей абсолютно черные», — прокомментировала девушка.

Впрочем, подписчики с ней не согласились:

«Когда живешь в месте рядом с пляжем, ты привыкаешь ходить без обуви!»,

«Если магазин рядом с пляжем, то почему бы и нет?»

«Большинство жителей пляжных городов не носят обувь», — объяснили защитники сиднейцев.