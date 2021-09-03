Более половины россиян отказываются от путешествий из-за денег

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, почему россияне отказывались от путешествий во время отпуска в этом году. В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие 1 500 человек.

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Среди тех, кто не ездил никуда во время отпуска, более половины (51%) отказались от путешествий из-за того, что у них нет денег на отдых. Вторая по распространённости причина отказа от путешествий — это пандемия. Из-за неё не поехали никуда 14% опрошенных.

Одни россияне боятся заболеть, другим же не нравятся введённые в разных регионах и странах ограничения для туристов.

Платят ипотеку или откладывают деньги на другие цели (ремонт, лечение, образование и т. п.) и по этой причине никуда не едут 5% опрошенных. Столько же просто удовлетворены отдыхом на диване и никуда не рвутся.