«Эпидемия понаехов»: сочинцы просят не переезжать

"Пришла эпидемия понаехов, и город встал, все носятся с пеной у рта, 15 тысяч риелтеров, 10 тысяч кондиционерщиков, 50 тысяч электриков-сантехников, все спозаранку несутся глаза вылупив строить эти самострои, чтобы потом их продать таким же понаехам, город скоро разорвет, тут вам не нерезиновая, слева горы справа море, расти некуда, инфраструктуры на 350 тыс. а нас тут уже миллион...", — комментируют пользователи в Сети.