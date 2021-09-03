«Эпидемия понаехов»: сочинцы просят не переезжать

По мнению местных жителей, одна из самых больших проблем в Сочи — перенаселенность. В небольшом городе с узкими улицами не хватает места для такого количества людей, автомобилей и домов. В соцсетях жители жалуются на большое число переезжающих в город на ПМЖ с разных регионов страны.
Многие считают, что к настоящему моменту ситуация с дорогами стала критической. Добраться в нужную точку города иногда становится просто невыносимым. Инфраструктура города попросту не справляется с таким количеством жителей и туристов.
"Перед олимпиадой построили развязки и объездные дороги... для сочинцев - не для переселенцев со всех краёв. - Сразу после олимпиады было терпимо...";
"Пришла эпидемия понаехов, и город встал, все носятся с пеной у рта, 15 тысяч риелтеров, 10 тысяч кондиционерщиков, 50 тысяч электриков-сантехников, все спозаранку несутся глаза вылупив строить эти самострои, чтобы потом их продать таким же понаехам, город скоро разорвет, тут вам не нерезиновая, слева горы справа море, расти некуда, инфраструктуры на 350 тыс. а нас тут уже миллион...", — комментируют пользователи в Сети.
Граждане считают, что город не был рассчитан на такое большое количество жителей:
"Вот такой коллапс начался перед Олимпиадой, когда ринулись работать со всей страны+ стройка была, дороги строили. Потом затишье и последние года 2, как все поехали : массовое переселение со всех регионов России. Город не был рассчитан на такое количество новых жителей. Он не растёт , а УПЛОТНЯЕТСЯ.
Вы видели, куда едете? Или Вам можно, а остальные такие же как Вы - лишние?...
Вы подумали, есть ли там , куда переселяетесь, детские сады, школа, поликлиника и т п. Берите, да делайте, а не дома лепите стена - к стене, окно- в окно. Каждый метр. Вас больше, чем сочинцев", — пишет в соцсетях давняя жительница курорта.
При этом многим непонятно, почему переезжающие в город "еще и недовольны чем-то":
"Только сами ж поехали .Налепили домов.
Ругаются там друг с другом. Окна загораживают друг другу, участки не поделят. То вид был - закрыли вид им.
Это ж не сочинцы.
Сочинцы у себя как жили так и живут. Только тоже от пробок теперь страдают. А наши новые сочинцы теперь жалуются, что им тут жить неудобно.".
*Прим.ред.: орфография и пунктуация авторов сохранены.