Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Турист из России поехал отдыхать в Абхазию и погиб

Lenta.ru
1 час назад

Турист из Нижегородской области поехал отдыхать в курортный абхазский город Гагры и погиб. Об этом сообщается на сайте МЧС Абхазии.

Турист из России поехал отдыхать в Абхазию и погиб
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным ведомства, 48-летний Виталий Градобоев из Выксы утонул в Черном море вечером 2 сентября. Спасатели отправились на поиски тела погибшего, однако их работу осложняет сильный шторм.

Посольство России в Абхазии порекомендовало отдыхающим избегать купания во время неблагоприятных погодных условий. За весь туристический сезон в республике утонуло 12 путешественников из России.

Ранее в июле 21-летний турист из Пятигорска утонул в Абхазии во время шторма. Еще двух российских путешественников удалось спасти. Отмечалось, что на побережье Черного моря прошелся ураган, который повалил десятки деревьев и сорвал кровлю с крыш домов.

Новости путешествий,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители