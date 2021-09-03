Турист из России поехал отдыхать в Абхазию и погиб

Турист из Нижегородской области поехал отдыхать в курортный абхазский город Гагры и погиб. Об этом сообщается на сайте МЧС Абхазии.

По данным ведомства, 48-летний Виталий Градобоев из Выксы утонул в Черном море вечером 2 сентября. Спасатели отправились на поиски тела погибшего, однако их работу осложняет сильный шторм.

Посольство России в Абхазии порекомендовало отдыхающим избегать купания во время неблагоприятных погодных условий. За весь туристический сезон в республике утонуло 12 путешественников из России.