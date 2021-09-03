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В Ростуризме дали прогноз по восстановлению отрасли

Мира Маркина
1 час назад

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, как в стране восстановится туристическая отрасль. Об этом она заявила на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

В Ростуризме дали прогноз по восстановлению отрасли
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Выйти на допандемийный оборот въездного туризма, я думаю, получится не раньше 2022-2023 года. Дай бог, в следующем году начнем более активно двигаться. Я думаю, реально это 2023 год", - сказала глава ведомства.

На данный момент в Россию могут въезжать туристы из 60 стран мира. Единственное требование для них – это результаты ПЦР-теста, сделанного не менее чем за 72 часа до прибытия.

Ранее Россия увеличила число рейсов в популярные страны.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,
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