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Россиянам назвали пять необычных мест для отдыха в Крыму

Lenta.ru
48 минут назад

Несмотря на наступление холодов, на юге России продолжается бархатный сезон. По данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, лучшими городами Крыма для отдыха осенью названы Алушта, Ялта, Севастополь и Бахчисарай. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Россиянам назвали пять необычных мест для отдыха в Крыму
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, осенью жилье на курортах дешевле, чем летом. Так, в Бахчисарае находится хостел в индийском стиле, проживание в котором стоит 700 рублей в сутки. Это место любят посещать творческие путешественники, которые ходят в горы, играют на музыкальных инструментах и смотрят здесь фильмы.

В Бахчисарайском районе, в селе Высокое, находится первый в Крыму сферический дом. Он рассчитан на 8-10 человек, а аренда такого жилья обойдется в 30 тысяч рублей. Каждый вечер из дома можно увидеть звездное небо, а на территории комплекса доступны баня, поле для мини-гольфа и конюшня.

В Алуште есть нетипичный для южных курортов отель, стилизованный под космический корабль. Стоимость двухместного номера составляет четыре тысячи рублей. За эти деньги путешественники получают комнату-каюту и видеотрансляцию космоса в окне.

Туристы, приезжающие в Севастополь, могут поселиться в рок-отеле, где по вечерам проходят концерты живой музыки и кинопоказы арт-хаусных картин. Сама гостиница создана в стиле Elvis Presley, Bob Marley и The Beatles, внутри есть сцена и музейные музыкальные экспонаты. Одна ночь в таком месте обойдется в три тысячи рублей.

Наконец, в Бахчисарайском районе можно переночевать в пещере. На территории эко-усадьбы «Эски-Кермен» построены искусственные пещеры, хотя выглядят они как настоящие. Номера оборудованы дубовой кроватью, камином и шкурами животных. Стоимость проживания в отеле начинается от трех тысяч рублей.

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