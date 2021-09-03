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Бортпроводники назвали раздражающие просьбы пассажиров

Lenta.ru
1 час назад

Бортпроводники перечислили привычки пассажиров, которые выводят из себя членов кабинного экипажа. Своим опытом они поделились на тематическом форуме, их ответы публикует BuzzFeed.

Бортпроводники назвали раздражающие просьбы пассажиров
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам одной из стюардесс, самый раздражающий вопрос — это просьба рассказать, над каким городом пролетает самолет.

«Мы не носим с собой GPS и не собираемся беспокоить пилотов ради таких пустяков. Чаще всего мы называем рандомные места», — заявила она.

Также пассажиров призвали пользоваться кнопкой вызова бортпроводников, вместо того, чтобы пытаться докричаться до них через салон самолета.

Другое раздражающее действие — это просьба закинуть слишком тяжелый чемодан на багажную полку.

«Если вы сами не в состоянии поднять свои вещи наверх, не просите нас об этом. Мы не грузчики», — возмутилась стюардесса.

Напоследок бортпроводница попросила никогда не вставать, когда горит значок «пристегните ремни». Она подчеркнула, что это может быть опасно для жизни.

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