Бортпроводники назвали раздражающие просьбы пассажиров

Бортпроводники перечислили привычки пассажиров, которые выводят из себя членов кабинного экипажа. Своим опытом они поделились на тематическом форуме, их ответы публикует BuzzFeed.
По словам одной из стюардесс, самый раздражающий вопрос — это просьба рассказать, над каким городом пролетает самолет.
«Мы не носим с собой GPS и не собираемся беспокоить пилотов ради таких пустяков. Чаще всего мы называем рандомные места», — заявила она.
Также пассажиров призвали пользоваться кнопкой вызова бортпроводников, вместо того, чтобы пытаться докричаться до них через салон самолета.
Другое раздражающее действие — это просьба закинуть слишком тяжелый чемодан на багажную полку.
«Если вы сами не в состоянии поднять свои вещи наверх, не просите нас об этом. Мы не грузчики», — возмутилась стюардесса.
Напоследок бортпроводница попросила никогда не вставать, когда горит значок «пристегните ремни». Она подчеркнула, что это может быть опасно для жизни.