В Чехии готовы закрыть глаза на карантин для туристов

Представитель немецкой туркомпании SBS Travel Gmbh Данила Бартули поделился в профессиональном сообществе Фейсбука «Трэвел Президиум» информацией о возможности заселения в гостиницы Чехии, которую он назвал «парадоксальной».

Фото: TourDom TourDom

«С 1 сентября Чехия ограничила въезд для не привитых от COVID-19 туристов из Германии и других стран “красной” зоны. Теперь они обязаны самоизолироваться на 5 дней, затем сдать ПЦР-тест, при отрицательном результате освобождаются от карантина. Между тем на наши уточняющие запросы чешские отельеры отвечают, что по факту на распоряжение своего Минздрава им “плевать”. Гостиницы готовы размещать туристов без всяких доказательств того, что пройдена самоизоляция. Достаточно отрицательного ПЦР-теста, сданного перед поездкой, и еще одного, сделанного непосредственно при заселении», – пишет Данила Бартули и интересуется мнением коллег, можно ли рассматривать такую позицию отельеров как готовность принимать на себя всю ответственность или же в случае проблем они переложат ее на самих туристов и отправившие их туркомпании?

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В комментарии под постом один из участников обсуждения отмечает:

«Во всех европейских странах отели не являются агентами миграционных служб, не контролируют соблюдение карантинных требований въезда, а выполняют лишь правила заселения. Например, по предъявлении ПЦР-теста или сертификата о прививке. Если ваших туристов впустили в страну, то гостиница не откажет в размещении. При этом поймают ли путешественников на нарушении правил карантина или нет – вопрос удачи».

Сходную позицию высказал порталу TourDom.ru и представитель чешской принимающей компании, пожелавший остаться неназванным. По его словам, отельеры действительно лояльны к гостям и не контролируют, пройден ли обязательный карантин. Однако не стоит забывать, что в соответствии с законодательством Чехии гостиница передает информацию о регистрации постояльца в полицию. Не исключено, что блюстители правопорядка нагрянут с проверкой, увидев по документам, что турист прибыл из неблагополучной в плане пандемии COVID-19 страны. Тогда неприятности будут у самого путешественника.